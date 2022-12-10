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لبنان

بيان لعمّال "كهرباء لبنان".. ماذا تقرر بشأن الإضراب؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:28
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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة "كهرباء لبنان" تعليق الاضراب والاعتصام ابتداء من نهار الاثنين الموافق 12/12/2022، متوجهة بالشكر لوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ولكل من ساهم بالوصول لهذه النتيجة.
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وتوجهت النقابة في بيان "بالشكر والتقدير من جميع العمال والمستخدمين إلتزامهم بدعوة النقابة للإعتصام والتوقف عن العمل جراء المماطلة والتسويف والذل والاهانة التي يتعرض لها امام المصارف مطلع كل شهر تاريخ استحقاق دفع الرواتب وملحقاتها وعدم تطبيق تعاميم المصرف المركزي عليهم اسوة بالعاملين في القطاع العام والادارات والمؤسسات العامة".
 
وأشارت الى أنه "بناء على الاتصالات التي تمت من قبل النقابة مع المراجع المختصة والتي اثمرت تجاوب المصارف بدفع كامل المستحقات المتوجبة للعمال والمستخدمين بعد تدخل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس الادارة المدير العام كمال حايك اللذين تعهدا ايضاً بالالتزام بما ورد في خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان تحديداً بما يتعلق برواتب وملحاقات العمال والمستخدمين التي هي حق مقدس لهم عند البدء بتنفيذ التعرفة الجديدة".
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