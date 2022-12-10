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لبنان

جثة في مستشفى "دار الامل"... هل تعرفون ذويه؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:53
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة مهنا فرج الفدعوس (من مواليد عام 1976، سوري)، الذي استُحضِرَ بتاريخ 9/12/2022، عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى دار الأمل الجامعي/ دورس – بعلبك، إثر تعرّضه لوعكة صحية، وما لبث أن فارق الحياة في غرفة الطوارئ، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تدل على عنوان سكنه، ولا معلومات حول أحدٍ من ذويه.
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وطلبت القوى الامنية من ذويه أو من الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عن ذويه إبلاغهم الحضور الى مركز مخفر الطيبة، أو الاتّصال على الرقم 345083/28، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.
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