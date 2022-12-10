فخر واعتزاز... تغريدة لافرام عن شارل مالك

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غرد رئيس المجلس التنفيذي لـ" مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام عبر "تويتر"، قائلاً: "الفخر والاعتزاز في ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ازاحة الستار عن نصب واضعه الاساسي الرجل الديبلوماسي الأممي وحامي فلسفة الحرية والحقوق للانسان والجماعات والاوطان الدكتور شارل مالك في بلدته بطرام الكورة".