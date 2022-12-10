Advertisement

لبنان

الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
10-12-2022 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1018851-638062861798288794.jpg
Doc-P-1018851-638062861798288794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم التداول بسعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة تتراوح ما بين 42300 و 42400 ليرة للدولار.
 
وكان السعر افتتح على تسعيرة ما بين 42100 و 42150 ليرة للدولار.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أم انخفاض؟ هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
10/12/2022 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
10/12/2022 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
10/12/2022 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
lebanon 24
10/12/2022 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2022-12-10
12:50 | 2022-12-10
12:50 | 2022-12-10
12:36 | 2022-12-10
12:14 | 2022-12-10
12:10 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website