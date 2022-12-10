الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول بسعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية بتسعيرة تتراوح ما بين 42300 و 42400 ليرة للدولار.

وكان السعر افتتح على تسعيرة ما بين 42100 و 42150 ليرة للدولار.