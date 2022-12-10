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لبنان

طلقة نارية تودي بحياة الشاب احمد.. هكذا قضى بطريقة مروعة

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:20
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عثر على الشاب احمد م. جثة داخل منزله في بلدة العين في بعلبك، مصابا بطلق ناري من مسدس حربي عيار 7 ملم. واشارت مصادر امنية ان فرضية الانتحار واردة كون مطر يعاني من امراض نفسية، كما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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