طلقة نارية تودي بحياة الشاب احمد.. هكذا قضى بطريقة مروعة

عثر على الشاب احمد م. جثة داخل منزله في بلدة العين في بعلبك، مصابا بطلق ناري من مسدس حربي عيار 7 ملم. واشارت مصادر امنية ان فرضية الانتحار واردة كون مطر يعاني من امراض نفسية، كما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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