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لبنان

الإثنين المقبل.. الأبيض يتسلّم هبة جديدة

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:51
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يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، بحضور سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل اجاز خان، هبة الاطراف الاصطناعية المقدمة من حكومة الهند، والتي ستوفر تركيب اطراف اصطناعية، مجانا، لـ300 مستفيد، وذلك خلال مؤتمر صحافي، يعقد الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 12 كانون الاول، في مبنى وزارة الصحة العامة- قاعة المؤتمرات الطبقة الرابعة.
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