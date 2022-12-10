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لبنان

قائد الجيش زار قطر شاكرا لها المبادرات المتكررة لمساعدة الجيش

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:55
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أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" أن قائد الجيش العماد جوزاف عون زار دولة قطر، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وشكر قائد الجيش لوزير الخارجية القطري "المبادرات المتكررة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة لمساعدة الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة".
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كما التقى العماد عون الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني، بهدف مساعدته على تجاوز الصعوبات الراهنة.


وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية بأداء الجيش في حفظ استقرار لبنان وصون سلمه الأهلي، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية في البلاد.
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