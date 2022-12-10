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لبنان

ولي عهد السعودية يستقبل ميقاتي في هذه الأثناء في قصر عرفة

Lebanon 24
10-12-2022 | 12:20
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في نبأ من الرياض أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائياً.
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