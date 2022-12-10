ولي عهد السعودية يستقبل ميقاتي في هذه الأثناء في قصر عرفة

في نبأ من الرياض أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في قصر عرقة بالرياض ويعقد معه لقاء ثنائياً.

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