تغريدة لافتة من جنبلاط.. ماذا قال فيها؟

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالرغم من هذا التبسيط في وصف الوضع اللبناني أثناء قمة العمالقة، فإنّ هذا البلد الصغير كشجرة الـbonsai متجذر عبر التاريخ. لذا أعتقد انه لكل من العملاقين امكانية إعادة تثبيت لبنان على طريق الحرير التي كان لبنان حلقة تاريخية منه".

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