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لبنان
سعرُ الدولار في السوق.. كم بلغ هذا المساء؟
Lebanon 24
10-12-2022
|
12:50
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 42300 و42400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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