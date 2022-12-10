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لبنان

سعرُ الدولار في السوق.. كم بلغ هذا المساء؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 12:50
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 42300 و42400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
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