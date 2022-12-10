Advertisement

لبنان

انخفاض الدولار يقترب.. إلى أي سعرٍ سيصل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-12-2022 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1018895-638063020453915941.jpg
Doc-P-1018895-638063020453915941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعى بعض الخبراء الاقتصاديين مؤخراً إلى التّرويج لإمكانية توجّه مصرف لبنان قريباً نحو إصدار بيانٍ أو تعميمٍ جديدٍ يؤدّي إلى تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية بعدما تجاوز حدود الـ42 ألف ليرة لبنانية، اليوم.
Advertisement

وبحسب نقاشاتٍ أجريت بينَ سلسلةٍ من الخُبراء، فإنَّ إمكانية إصدار مصرف لبنان لأيّ تعميمٍ جديد يأتي انطلاقاً من أمرين ثابتين: الأوّل وهو أنّ حاكم البنك المركزيّ رياض سلامة أعلن في آخر حديثٍ صحفي له أنّ مصرف لبنان بإمكانه التدخّل في أي وقتٍ يشاء للجم المضاربين في السوق. أما الأمر الثاني فيندرجُ في إطار مالي - اقتصادي، باعتبار أن أي صعودٍ للدولار سيُقابله انخفاضٌ في إطار "تصحيح" السعر لنفسه.

ووفقاً لما يقوله خبراءٌ، فإن الأمر الثاني واردٌ إلى حدّ كبير، وسيكونُ ضخ الدولار مرتبطاً بالتعميم رقم 161 وليس عبر تعميمٍ آخر أقلّه في الوقت الحالي. إلّا أنه ومع ذلك، فإنّ ما يتبيّن هو أنّ مُعدل التصحيح الذي قد يشهده سعر الدولار لن يتراجع أدنى من 35 ألف ليرة لبنانية حالياً لاعتبارات عديدة أبرزها أنّ حجم السوق لا يستوعب سعراً أقل من ذلك نظراً إلى أن الطلب على الدولار كبير ويفوق العرض في الآونة الراهنة.

وبحسب المعلومات من السوق، فإنّ السعر الذي وصل إليه الدولار مؤخراً، أي 42 ألف ليرة هو نتيجة للمضاربات المتصاعدة، وقد يكونُ مصرف لبنان بالمرصاد فوراً كي لا يصل السعر إلى مستويات قياسيّة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:14 | 2022-12-11
05:00 | 2022-12-11
03:00 | 2022-12-11
07:47 | 2022-12-11
07:32 | 2022-12-11
07:22 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website