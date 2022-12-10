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لبنان

فيديو كشفهما.. هكذا تمكّنت "قوى الأمن" من توقيف سارقين في الجنوب

Lebanon 24
10-12-2022 | 14:41
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"ليل تاريخ 28-10-2022 جرى التداول بمقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، يظهر فيه شخصان يقومان بسرقة دراجة آلية في بلدة الخرايب الجنوبية.
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وعلى الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي تحريّاتها حول حادثة السّرقة، ومن خلال المتابعة، تمّ الاشتباه بشخصين، هما: ع. د. (من مواليد عام 1994، لبناني) و ع. ز. (من مواليد عام 2009، سوري).

على إثر ذلك، نصبت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا للأوَّل على طريق الخرايب – الزرارية، حيث تمكّنت من توقيفه. كما داهمت مكان وجود الثّاني في بلدة أرزي المجاورة وأوقفته أيضًا.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة أربع درّاجات آلية في أوقات وأماكن مختلفة في داخل بلدة الخرايب، ومن ثمّ بيعها لمحلات بيع الدرّاجات في بلدات السكسكيّة وكفرصير والقصَيبة والغازيّة.

وأعيدت الدراجات المسروقة إلى أصحابها وأودع الموقوفان مخفر الزراريّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشراف القضاء المختص".
 
 
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