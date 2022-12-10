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لبنان

إطلاق نارٍ اسرائيلي باتجاه لبنان.. ما الذي يحدثُ عند الحدود؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 14:53
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قامت دورية تابعة لجيش العدو الاسرائيلي منذ قليل بإطلاق النار باتجاه الاراضي اللبنانية مقابل منتزه حصن الوزاني من دون تسجيل اصابات، ثم قامت بعدها بتسليط الكشافات الضوئية باتجاه الجانب اللبناني.
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