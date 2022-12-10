إطلاق نارٍ اسرائيلي باتجاه لبنان.. ما الذي يحدثُ عند الحدود؟

قامت دورية تابعة لجيش العدو الاسرائيلي منذ قليل بإطلاق النار باتجاه الاراضي اللبنانية مقابل منتزه حصن الوزاني من دون تسجيل اصابات، ثم قامت بعدها بتسليط الكشافات الضوئية باتجاه الجانب اللبناني.

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