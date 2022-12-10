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لبنان

أمرٌ عسكريّ مفاجئ عند الحدود الجنوبية.. هذا ما سنشهده خلال ساعات

Lebanon 24
10-12-2022 | 15:34
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بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على نحو مفاجئ، تدريباً عسكرياً عند الحدود مع لبنان وذلك بمشاركة آلاف الجنود.
وأعلن الجيش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "بدأ بتمرين شتاء ساخن 2 مساء اليو م السبت"، موضحاً أن "هذا التمرين سيستمر حتى يوم الثلاثاء".
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وأشار إلى أنّ "الغرض من هذا التمرين هو تعزيز جاهزية الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي والمنظومة اللوجستية الداعمة، للأحداث المتفجرة والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "التدريب يقوده قسم التكنولوجيا واللوجستيات، وسيتم خلاله تمرين الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان".
وأضاف: "سيشارك في التدريبات حوالي 8000 جندي في الخدمة النظامية وحوالة 5000 جندي احتياط، تم تجنيدهم بأوامر استثنائية، من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي".
وخلال التمرين، ستتدرب القوات على التعامل مع تفعيلها بشكل مفاجئ، في مواجهة سيناريوهات عملياتية في الساحة الشمالية، مع التأكيد على جاهزية النظام اللوجستي والتعاون بين وحدات القوات البرية.
وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".
 
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