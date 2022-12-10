توتّر في الأشرفية وإشكال كبير.. فيديو يرصد ما حصل

شهدت منطقة الأشرفية، مساء اليوم، توتراً كبيراً إثر إشكالٍ بين عدد من الشبان تطور إلى تضارب.

وعلى الفور، حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وجرى تطويق الإشكال وإعادة الأمور إلى طبيعتها.