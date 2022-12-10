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لبنان

حبيش: الحوار هو الحل الوحيد لإنقاذ البلد

Lebanon 24
10-12-2022 | 16:35
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اعتبر أمين سر تكتل الإعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش، خلال سلسلة استقبالات في منزله مع فاعليات وأهالي عكار، "أن لبنان لم يعد يحتمل مناكفات سياسية"، مشيراً الى أن "تكتل الاعتدال مع الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري".
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وأكد "أنّ الحوار هو الحل الوحيد لإنقاذ هذا البلد"، مشيراً إلى أنه "في حال لم يتم التفاهم بين كافة الأطراف السياسية سيبقى البلد بلا رئيس ولا حكومة ولا صندوق نقد دولي، بالتالي لا إصلاحات والوضع متّجه صوب المزيد من الإنهيار".

ودعا حبيش الكتل السياسية لـ"الترفّع عن مصالحهم الخاصة مقابل مصلحة الوطن ومؤسساته".

 
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