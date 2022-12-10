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لبنان

تفاصيل لقاء ميقاتي - بن سلمان.. هذا ما أكّد عليه الطرفان

Lebanon 24
10-12-2022 | 16:39
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صدر عن "وكالة الانباء السعودية" البيان الآتي:
 
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.
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وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد عبر دولة رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.
كذلك، أكد دولته على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
وأكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.
 
 
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