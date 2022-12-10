جديد عدّاد "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان.. هل من إصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بوباء "الكواليرا"، مشيرة إلى أن "العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع الى 658 ، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، علماً أن العدد التراكمي للوفيات هو 23".

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