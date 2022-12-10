حوار بكركي..... جدول أعمال خاص للصرح

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كتب ميشال نصر في" الديار": تشير بكركي الى انها لن تدعو الى حوار مسيحي- مسيحي من دون مشاركة كل الافرقاء المسيحيين، وهو هدف بعيد المنال،ملمحة الى ان البطريرك بشارة الراعي قد يدس نبض الاطراف المسيحية قبل المبادرة الى حسم مسالة الدعوة.يكشف احد الاساقفة، ان لبكركي ايضا بنودا على جدول الاعمال، ابرزها مسالة مناداة بكركي لعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصا وروحا وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701 لحل أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان.فالكنيسة قلقة من الشغور ومن تداعياته على لبنان، لجهة ان يؤدي هذا الواقع السياسي المعطوف الى انهيار اقتصادي، في حال طال، الى اسقاط الصيغة والنموذج والرسالة، تمهيدا لاقامة لبنان جديد لا يشبه لبنان اليوم لا شكلا ولا موقعا ولا دورا، اكان على الصعيد المحلي او ايضا الاقليمي والدولي.وكشفت الاوساط ان مباحثات البطريرك في الحاضرة الفاتيكانية ركزت على هذا المحور حيث شرح مجددا نظرته للمؤتمر الدولي، الذي باتت امكانية تسويقه دوليا ممكنة، بعد نجاح مؤتمر الاونيسكو الذي اقامته السفارة السعودية،فالغرض من المؤتمر ليس فقط اصدار بيانات او اعلان مواقف تبقى حبرا على ورق، بل انقاذ لبنان "فعليا" واخراجه من الازمة التي يتخبط فيها.فهل ينجح البطريرك في جعل القيادات المسيحية تتبنى طرحه الحيادي؟ والاهم هل سيبادر الى الدعوة للحوار، كما طالب صهر الرابية؟