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لبنان

"دعاء وزير" في مزمور وجع: تعالوا نخاف اذا بدأ الناس يشكوننا الى الله!

Lebanon 24
11-12-2022 | 01:30
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 كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس مزمور وجع تحت عنوان "دعاء وزير ... صلاة الضمير"، يحاكي أوجاع الناس وأنينهم، جاء فيه: 

"دُعاءُ {وزير }…!
صلاةُ الضمير…!
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أيها المُصلَّون الفجرَ
و الواقفون على باب الله
تَبصَّروا قبلَ أَنْ تَتصَبَّحوا
تَنَوَّروا قبلَ أَنْ تُصَلّوا
تَهلَّلوا قبل َ أَنْ تَتَبَدِّروا
إِنبلِجوا قبلَ أَنْ تَتَشَمَّسوا..!
 
تَيقَّنوا 
ان شكوى الناس الى اللَّهِ مَهْلَكة
و رَكعَتُهم على خشبة الفقرِ مَقْتلَة
و سَجْدَتُهم على بِساط ِ العَوَزِ بَهْدَلَة..!

صباح الخيرات
رُغْمَ كُلّ الويلات..!

الشعبُ يَئِنُ يأساً 
لَمْ يبقَ في حَلْقِهِ صوت…
و نحُنُ نَعِنُّ جُبْنَاً 
نَختبِئُ من المَوْت…!

الناسُ يشتُموننا
مع كلِّ بَلَْعَةِ رِيقٍ…
يقرعون باب السماء 
يلوموننا
مع كُلِّ شَهقَةٍ و زَفْرَةٍ
  مع كلِّ شَرْبَةِ ماء..!

كانوا يَدْعونَ لنا 
صاروا يَدعونَ عليْنا..!
أهلُنا يلْبِسونَ الرأفةَ
يلومونَ ، لا يحقدون
يَعْتَمِرونَ الرحمةَ
يشفقونَ ، لا يَرْجُمون..
لأنّهم أهلُ طِيبَةٍ  رُحَمَاء
لأنهم أبناءُ رَجاء..!

نَحْنُ لا نخافُ غَضَبَهم
الهادئ 
لأنهم أصحابُ مَوْجُعون..!
و لا نهابُ جُوعهم
الهادِر
لأنَّهم طَيٍّبون..!
 
الآن… 
ما عاد الكلام ينفع؛ 
هنا ، لا عذاب…
ولا عاد الصُراخُ يُسْمَع؛
هنا ، لا عقاب…
كلُّ هذا لَيْسَ بكبيرِ هَمّ..!

فقط..فقط..فقط..!
تعالوا نخاف ونخاف
تعالوا نَنْرَعِب كثيراً 
إذا بدأ الناسُ يشكوننا الى الله..!!!"
المصدر: الوكالة الوطنية
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