"دعاء وزير" في مزمور وجع: تعالوا نخاف اذا بدأ الناس يشكوننا الى الله!

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس مزمور وجع تحت عنوان "دعاء وزير ... صلاة الضمير"، يحاكي أوجاع الناس وأنينهم، جاء فيه:"دُعاءُ {وزير }…!صلاةُ الضمير…!~~~~~~~~أيها المُصلَّون الفجرَو الواقفون على باب اللهتَبصَّروا قبلَ أَنْ تَتصَبَّحواتَنَوَّروا قبلَ أَنْ تُصَلّواتَهلَّلوا قبل َ أَنْ تَتَبَدِّرواإِنبلِجوا قبلَ أَنْ تَتَشَمَّسوا..!تَيقَّنواان شكوى الناس الى اللَّهِ مَهْلَكةو رَكعَتُهم على خشبة الفقرِ مَقْتلَةو سَجْدَتُهم على بِساط ِ العَوَزِ بَهْدَلَة..!صباح الخيراترُغْمَ كُلّ الويلات..!الشعبُ يَئِنُ يأساًلَمْ يبقَ في حَلْقِهِ صوت…و نحُنُ نَعِنُّ جُبْنَاًنَختبِئُ من المَوْت…!الناسُ يشتُموننامع كلِّ بَلَْعَةِ رِيقٍ…يقرعون باب السماءيلوموننامع كُلِّ شَهقَةٍ و زَفْرَةٍمع كلِّ شَرْبَةِ ماء..!كانوا يَدْعونَ لناصاروا يَدعونَ عليْنا..!أهلُنا يلْبِسونَ الرأفةَيلومونَ ، لا يحقدونيَعْتَمِرونَ الرحمةَيشفقونَ ، لا يَرْجُمون..لأنّهم أهلُ طِيبَةٍ رُحَمَاءلأنهم أبناءُ رَجاء..!نَحْنُ لا نخافُ غَضَبَهمالهادئلأنهم أصحابُ مَوْجُعون..!و لا نهابُ جُوعهمالهادِرلأنَّهم طَيٍّبون..!الآن…ما عاد الكلام ينفع؛هنا ، لا عذاب…ولا عاد الصُراخُ يُسْمَع؛هنا ، لا عقاب…كلُّ هذا لَيْسَ بكبيرِ هَمّ..!فقط..فقط..فقط..!تعالوا نخاف ونخافتعالوا نَنْرَعِب كثيراًإذا بدأ الناسُ يشكوننا الى الله..!!!"