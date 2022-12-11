جمعية تنشط لتنفيذ احكام لصالحها ضد بلدية بيروت

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قال مرجع قضائي " إن جمعية روحية مسيحية سوف تسعى بعد إنتهاء فترة الأعياد وعودة العمل القضائي الى طبيعته ، الى تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في وجه بلدية بيروت في قضية الأملاك التابعة لها ، والبالغة حوالي ١٧ الف متر في منطقة الكرنتينا والتي تستعملها بلدية بيروت لمصلحة شركة سوكلين ،او لمصلحة فوج حرس بيروت.وأكد المرجع" أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل انهاء هذا الملف الذي يعود لسنوات ما ادى الى حرمان هذه الجمعية من حقها في املاكها.