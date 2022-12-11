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لبنان

جمعية تنشط لتنفيذ احكام لصالحها ضد بلدية بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2022 | 02:15
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قال مرجع قضائي " إن جمعية روحية مسيحية سوف تسعى بعد إنتهاء فترة الأعياد وعودة العمل القضائي الى طبيعته ، الى تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في وجه بلدية بيروت في قضية الأملاك التابعة لها ، والبالغة حوالي ١٧ الف متر في منطقة الكرنتينا والتي تستعملها بلدية بيروت لمصلحة شركة سوكلين ،او لمصلحة فوج حرس بيروت.
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وأكد المرجع" أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل انهاء هذا الملف الذي يعود لسنوات ما ادى الى حرمان هذه الجمعية من حقها في املاكها.

لبنان

خاص

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