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لبنان

نائب يعلّق على أحداث الأشرفيه: "ليست مكسر عصا... أعيدوا حساباتكم"!

Lebanon 24
11-12-2022 | 01:47
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تعليقاً على ما جرى ليل أمس في الأشرفيه ، ادلى النائب جهاد بقرادوني بالبيان التالي:
"للمرة المليون نقول: الاشرفيه ليست مكسر عصا ولا هي فشة خلق ولا هي ساحة مباحة ومتاحة لاستفزازات وممارسات أقل ما يقال فيها إنها مرفوضة وممجوجة ، ليس من أبناء الاشرفيه فحسب بل من جميع اللبنانيين".
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وأضاف: "بصرف النظر عمّن قام بها، سواء " زعرنات " او عن سابق تصور وتصميم، فإن النتيجة ذاتها والانعكاسات ذاتها والمضاعفات ذاتها، المزيد من التوتر والتشنج الجميع بغنى عنها ، خصوصًا في أجواء الأعياد التي تستدعي المزيد من الاستقرار والاطمئنان. 
 
وتساءل: "ألم يتعلموا من غزوة التباريس وغزوة الطيونة؟".
وختم بقرادوني: "أشكر القوى الأمنية والعسكرية على جهودها ، وأدعوها الى القيام بدور استباقي لتفادي تكرار الوصول الى ما حدث أمس ، وأحيي أهل الأشرفيه الذين يستمرون العين الساهرة على عائلاتها وأبنائها . إنها الأشرفيه، أعيدوا حساباتكم .
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