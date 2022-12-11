نائب يعلّق على أحداث الأشرفيه: "ليست مكسر عصا... أعيدوا حساباتكم"!

تعليقاً على ما جرى ليل أمس في الأشرفيه ، ادلى النائب جهاد بقرادوني بالبيان التالي:

"للمرة المليون نقول: الاشرفيه ليست مكسر عصا ولا هي فشة خلق ولا هي ساحة مباحة ومتاحة لاستفزازات وممارسات أقل ما يقال فيها إنها مرفوضة وممجوجة ، ليس من أبناء الاشرفيه فحسب بل من جميع اللبنانيين".

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وأضاف: "بصرف النظر عمّن قام بها، سواء " زعرنات " او عن سابق تصور وتصميم، فإن النتيجة ذاتها والانعكاسات ذاتها والمضاعفات ذاتها، المزيد من التوتر والتشنج الجميع بغنى عنها ، خصوصًا في أجواء الأعياد التي تستدعي المزيد من الاستقرار والاطمئنان.

وتساءل: "ألم يتعلموا من غزوة التباريس وغزوة الطيونة؟".

وختم بقرادوني: "أشكر القوى الأمنية والعسكرية على جهودها ، وأدعوها الى القيام بدور استباقي لتفادي تكرار الوصول الى ما حدث أمس ، وأحيي أهل الأشرفيه الذين يستمرون العين الساهرة على عائلاتها وأبنائها . إنها الأشرفيه، أعيدوا حساباتكم .