تباطؤ في مساعي معوض

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يبدو ان رئيس"حركة الاستقلال" النائب ميشال بات مقتنعاً بأن المرحلة الحالية ليست مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون ان يظهر امام من يلتقيهم اي نية للتراجع عن فكرة ترشحه.لكن، وبحسب مصادر مطلعة فإن معوض بدأ يتعامل مع الملف الرئاسي ببرودة نسبية مقارنة مع الاسابيع الاولى لاعلان ترشحه، ما يعني انه قلل من محاولاته لاقناع نواب جدد بالتصويت له في الاسابيع المقبلة".وتقول المصادر "ان معوض يعتبر بشكل واضح، انه حتى لو لم يصل الى قصر بعبدا، فإن مجرد صموده وترشحه المستمر لرئاسة الجمهورية سيكون مفيدا له في عمله السياسي".