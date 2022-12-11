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لبنان

بشأن رئاسة الجمهوريّة.. ما الذي تُخطط له نقابة المحامين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2022 | 04:45
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يُحكى أن نقابة المحامين في بيروت تدرس إمكانية إصدار بيانٍ مُفصّل بشأن الاستحقاق الرئاسي وتدعو فيه جميع الكتل النيابية لتحمّل مسؤولياتها بشأن الاستحقاق، والمُضي قدماً نحو انتخاب رئيسٍ بأسرع وقتٍ ممكن.
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وبحسب المصادر، فإن هذا البيان سيكونُ مدعوماً بتأييد نقباء سابقين، وسيتم الإعلانُ عنه بشكل واضحٍ كتأكيد على أن النقابة هي كيانٌ قانوني ووطني ومعنيّ بشكل مباشر بالدعوة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وعدم تأخيرها. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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