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لبنان

ترقبوا.. ماذا ستشهد الحدود في الجنوب قريباً؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2022 | 04:15
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من المرتقب أن تشهد مناطق الحدود الجنوبيّة خلال الساعات المُقبلة أصوات انفجاراتٍ ناجمة عن تدريبات عسكريّة "مُفاجئة" للعدو الإسرائيلي ستستمرّ حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ومساء السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي على نحو مفاجئ، تدريباً عسكرياً عند الحدود مع لبنان وذلك بمشاركة آلاف الجنود.
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وأعلن الجيش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "بدأ بتمرين شتاء ساخن 2 مساء اليو م السبت"، موضحاً أن "هذا التمرين سيستمر حتى يوم الثلاثاء".
وأشار إلى أنّ "الغرض من هذا التمرين هو تعزيز جاهزية الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي والمنظومة اللوجستية الداعمة، للأحداث المتفجرة والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".
وعلى جبهة "حزب الله"، فقد أشارت مصادر مقربة منه إلى أنه "على جهوزية تامة دائماً"، موضحة أن "تلك المناورات مُعتادة ولكن متابعتها مستمرّة وهذا الأمرُ ليس بجديد".
وأضافت: "الإسرائيلي يسعى دائماً لتعزيز قوته العسكرية عند الحدود مع لبنان لأنه يخشى أي ثغرات خلال أي مواجهةٍ مُقبلة، وهذا الأمر يُنظر إليه بجدّية ولا يمكن الاستخفاف به".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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