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لبنان

جشي: للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثل أكبر شريحة من اللبنانيين

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:04
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي على "ضرورة التفاهم والحوار والتلاقي للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثل أكبر شريحة من اللبنانيين، لأن مقام رئيس الجمهورية هو رمز الوطن، والمؤتمن على تطبيق الدستور".
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وفي كلمة له خلال حفل في بلدة دردغيا الجنوبية، دعا جشي إلى "انتظام المؤسسات الدستورية"، وقال: "فليتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنقاذ البلد والمواطنين في ظل هذه الظروف التي لم تعد تحتمل".
 
ودعا جشي السياسيين المعنيين إلى "اتخاذ قرارات شجاعة بالتوجه شرقا لمساعدة لبنان، وبخاصة في ظل قرار أميركي وأوروبي واضح بحصار لبنان ومنع أي مساعدة عملية أو مادية له"، وتابع: "هذا الأمر واضح جدا في منع وصول هبة الفيول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشغيل معامل الغاز والكهرباء بالإضافة إلى منع وصول الغاز والكهرباء من مصر والأردن".
 
واعتبر جشي أن "السياسة الاقتصادية في بلدنا التي اعتمدت على السياحة والخدمات والمصارف وتراكم الديون، هي سبب أساسي بالانهيار الحاصل، فضلا عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والسياسات المالية لحاكم المصرف المركزي".
 

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