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لبنان

عبدالله: الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:18
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اعتبر النائب بلال عبدالله أن الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرًا إلى أن المسائل الأخرى تأتي بعد ذلك. 
 
ولفت عبدالله في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" من "صوت كلّ لبنان" إلى أن الحراك الخارجي مفيد لكنّ الحوار الداخلي مفيد أكثر. 
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وأضاف عبدالله: "إذا بقينا ننتظر الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية فالانتظار سيطول لأنّ العالم غارق في حرب كونية ولا سيما الحرب الروسية – الأوكرانية".

وردًّا على سؤال، قال عبدالله: "نحن لم نقفل النقاش على التسوية سواء كان المرشّح النائب ميشال معوّض أو غيره فيما الآخرون يصوّتون بورقة بيضاء يعني بالـ"لا موقف".
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