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لبنان

حاصباني: الأشرفية ليست ممراً للفتن بين أهل الوطن

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:37
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استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في بيان، "الاستفزاز الذي حصل ليلة أمس في ساحة ساسين، فالأشرفية ليست ساحة للاستباحة، وأهلها ليسوا متفرجين على الأحدث، رغم تعلقهم بالسلام وحب الحياة، وايمانهم المنطلق من المحبة والتسامح. ما حصل من استفزاز لتحريك الغرائز الطائفية بحجة كرة القدم عليه الا يتكرر، كي لا يستجر ردات فعل عفوية قاسية على المرتكبين. الأشرفية ليست ممرا للفتن بين أهل الوطن".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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