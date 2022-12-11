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لبنان

ترزيان: ندعو اللبنانيين جميعاً الى اليقظة

Lebanon 24
11-12-2022 | 04:15
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قال النائب هاكوب ترزيان في بيان، "ما يحصل في ساحة ضيعتي، ساحة ساسين الأشرفية في فترة عيد ميلاد المسيح بالمزود عيد الفرح ما هو إلا قمة الرقي، وهنا لا بد لي من أن أشكر كل من يساهم في إحياء الفرح في نفوس المواطنين من Lebanon Of Tomorrow". 
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أضاف: "ما حصل بالأمس احتفاء بفوز المغرب، الذي أفرحنا، لا يرتقي إلى مستوى ما يجري في ساحتي. صحيح ساحة الضيق بتساع مية صديق، ولكن كان الأجدر ممن زارها مساء السبت الارتقاء لمستوى الحدث الذي يجري في الساحة. من هنا ندعو اللبنانيين جميعا الى اليقظة لعدم الوقوع في المحظور الذي نحن بغنى عنه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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