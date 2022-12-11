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لبنان

القصيفي في ذكرى جبران تويني: كان فارس الكلمة الحرة

Lebanon 24
11-12-2022 | 04:20
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استذكر نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، جبران تويني في ذكرى استشهاده، وقال: "لن يقوى النسيان على محو جبران تويني من الذاكرة اللبنانية، وهو في غيابه أشد تأثيرا وأكثر حضورا، خصوصا في هذا الزمن الذي يعيش فيه لبنان أقسى الاوقات حيث الخطر على المصير، وقدرة الوطن على النهوض بعد الذي حل ويحل فيه من مصائب ونكبات، لم يعد مجرد شعار للاستهلاك، بل حقيقة واقعة وللأسف".
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وتابع: "جبران فتى الصحافة اللبنانية، صاحب الوقفة والموقف، شاطرته الرأي او خالفته، كان فارس الكلمة الحرة، يطلقها دون خوف، معبرا عن قناعته، دون  اعتبار لأي حساب".
 
وختم القصيفي: "لبنان وصحافته، يستذكران جبران تويني اليوم، بدمعة وفاء، وصلاة رحمة. وهو وإن ابتعد عنا بالجسد يطل كل النهار بالارث الذي خلف، الذي نحييه مع كل صياح ديك".
المصدر: الوكالة الوطنية
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