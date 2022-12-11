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لبنان

خبأها في مكان حسّاس بجسده.. هكذا هُرّبت كمية مُخدرات داخل سجن روميه

Lebanon 24
11-12-2022 | 05:20
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 28-12-2022، وأثناء زيارة: ع. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) الى سجن رومية – مبنى المحكومين، للنزيل: ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)، أقدم على استخراج كميّة من المخدّرات عبارة عن /70/ حبّة مخدّرة نوع "بيبومورفين" وحوالي /35/ غ من مادّة حشيشة الكيف من مكان حسّاس في جسمه، وفي خلال خروجه من غرفة المواجهة وضعها في عبوة مياه فارغة تستخدم "كسلة"، كانت مربوطة بخيط نايلون مدلاّة من شباك إحدى الغرف المطلّة على الباحة الخارجيّة للسجن.
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وعلى الفور، تمكّن عناصر السجن من توقيفه بالجرم المشهود.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه أدخل الممنوعات إلى السجن بالتنسيق مع سجينٍ آخر يُدعى: ع. س. (مواليد عام 1999، لبناني)، كما تبيّن أنه زعم بأنّ لديه صلة قرابة مع (ع. م.) – كان الأخير قد زوّده باسمه- بغية الدخول الى السجن وإيصال كمية الممنوعات المضبوطة، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".
 
 
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