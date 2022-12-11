أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بفارق 3 درجات كما تنشط الرياح أحيانا،وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غداالاثنين حيث يتقلب محليا و في الداخل ومن ثم يتأثر اعتباراً من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي متمركز شمال اليونان ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى بعد ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من °13 الى 21°مئوية.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر في المناطق الشمالية، يتحول ليلا الى غائم بسحب متوسطة وتتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية ليل الأحد/الاثنين.الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بفارق 3 درجات كما تنشط الرياح أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق االشمالية.الثلاثاء: غائم إجمالا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها أحيانا خاصة في النصف الشمالي من البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة واضطراب في حالة البحر اعتبارا من بعد الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق.الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 % .- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 16,30 .