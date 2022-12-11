بعد سرقة الأسلاك الكهربائية.. "كهرباء جبيل": اين شرطة البلدية؟

Advertisement

أعلنت شركة امتياز كهرباء جبيل في بيان، سرقة جديدة للاسلاك الكهربائية في بلدة الفيدار، متسائلة: "اين شرطة البلدية في بلدة محصورة جغرافيا ويمكن ضبطها؟"ودعت شرطة البلدية لان تتحمل المسؤولية وتقوم بواجبها لكي تتمكن الشركة من اعادة تمديد الشبكة الكهربائية وتأمين التيار العام للبلدة خصوصا واننا على ابواب فترة الاعياد.واعلنت انه سيتم لاحقا الاعلان عن اسماء اعضاء الشرطة واسماء المتعاقدين مع البلدية لمعاونة اعضاء الشرطة في الحفاظ على حقوق المواطنين.