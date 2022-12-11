17
o
بيروت
19
o
طرابلس
-2
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي ينتقد انعقاد الحكومة ويفوّض ميقاتي التواصل مع الخارج رئاسيًا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-12-2022
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتًا الانتقاد الذي وجهه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد اليوم إلى الحكومة، التي لاقى انعقادها "معارضة قوية، ومن دون التوقف عند التمثيل الميثاقي، واتخذت المعارضة بعدا دستوريا وسياسيا وطائفيا". وناشد الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات "حرصا على الوحدة الوطنية ومنعا لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية".
Advertisement
ولكن ما كان لافتًا أكثر في كلام الراعي أنه فوّض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية. هذا هو الحل فيما البلاد تتدهور". وهذا يعني في ما يعنيه في رأي مصادر سياسية مطلعة أن على رئيس الحكومة، الذي يطل على الخارج ممثلًا كل لبنان من خلال زياراته الخارجية ولقاءاته مع زعماء الدول، وآخرها كان بالأمس مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن يكثّف اتصالاته الخارجية من أجل تسريع انتخاب رئيس الجمهورية. وهذه المسألة كانت حاضرة بقوة في لقاءات الرياض، حيث كان تشديد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن هذه العملية هي مفتاح الحلول الممكنة لخروج لبنان من أزماته المتراكمة؟
وقد جاء تفويض الراعي للرئيس ميقاتي، كما تقرأ ذلك المصادر السياسية المعنية، بمثابة اعتراف ضمني من أعلى مرجعية مسيحية بالدور المهم الذي يقوم به رئيس الحكومة لدفع عملية الانتخاب خطوات متقدمة وعملية.
وعندما دعا الراعي رئيس الحكومة إلى التأني في استعمال صلاحيات حكومة تصريف الأعمال فهذا يعني أيضًا إعترافًا ضمنيًا بصلاحيات هذه الحكومة، التي لا يزال البعض حتى هذه اللحظة يطعن بها.
وجاء في حرفية عظة الراعي في هذا السياق:"نناشد الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصا على الوحدة الوطنية ومنعا لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لاسيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية".
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر في الأشرفية وإشكال كبير.. فيديو يرصد ما حصل
Lebanon 24
توتّر في الأشرفية وإشكال كبير.. فيديو يرصد ما حصل
16:04 | 2022-12-10
10/12/2022 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ عسكريّ مفاجئ عند الحدود الجنوبية.. هذا ما سنشهده خلال ساعات
Lebanon 24
أمرٌ عسكريّ مفاجئ عند الحدود الجنوبية.. هذا ما سنشهده خلال ساعات
15:34 | 2022-12-10
10/12/2022 03:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:42 | 2022-12-11
عملية دهم وتوقيف أشخاص في منطقة دوحة الحص.. هذا ما أعلنه الجيش
13:52 | 2022-12-11
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:36 | 2022-12-11
بو صعب بعد لقائه رئيس وزراء قطر: النجاح بتنظيم كأس العالم مصدر اعتزاز لكل عربي
13:23 | 2022-12-11
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
12:48 | 2022-12-11
آخر أرقام "كورونا" و "الكوليرا" اليوم في لبنان.. كيف جاءت؟
12:27 | 2022-12-11
3 أيام قريبة ستشهدُ زيادة بـ"التغذية الكهربائية".. متى سيحصل ذلك؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
11/12/2022 22:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
11/12/2022 22:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
11/12/2022 22:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact