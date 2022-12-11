عودة: نأمل من النواب الإقتراع في الجلسة المقبلة لمن يرونه مناسبا

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة إلى أنه "مع انقضاء الجلسة التاسعة لمجلس النواب دون انتخاب رئيس، ومع استمرار التدهور العام، وازدياد الكلفة على البلد وأبنائه، نأمل من النواب وعي مسؤوليتهم، وتطبيق الدستور، والقيام بواجبهم الوطني والإقتراع في الجلسة القادمة لمن يرونه مناسبا، والوصول إلى انتخاب رئيس مع ما يستتبع من خطوات دستورية تضع البلاد على طريق الإصلاح والتعافي".

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وأمل في العظة التي ألقاها من كاتدرائية القديس جاورجيوس "ألا يذهب تعب كل من صرخ أو تألم أو مات من أجل هذا الوطن الحبيب كالهباء الذي تذريه الريح".