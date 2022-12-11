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لبنان

قاووق: ليس هناك من حل لانتخاب الرئيس إلا بالتوافق

Lebanon 24
11-12-2022 | 06:53
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "أصحاب المغامرة غير المحسوبة في انتخاب رئيس تحد ومواجهة وصلوا إلى طريق مسدود، وأنه ليس هناك من حل إلا بالتوافق، الذي هو الطريق الأقصر والأسرع والأضمن لإنقاذ البلد، ووضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي".
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وشدد خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة تبنين الجنوبية، على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس توافقي يعمل على وقف الانهيار، وإنقاذ البلد، وتخفيف المعاناة المعيشية، ويؤتمن على الوحدة الوطنية، ويعمل على حماية البلد من الفتنة".
 
وأكد أن "حزب الله لا يراهن ولا ينتظر التدخلات الخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما وأن هناك بعض الدول في الخارج لا تريد أن تساعد لبنان، وإنما تريد له أن يغرق أكثر فأكثر في الأزمات، لتوظفها لاحقا من أجل تحقيق أهداف سياسية".
 
وأشار قاووق إلى أن "بعض دول الخليج طوروا الآن علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الصين وقبلها مع روسيا، واستثمروا عشرات المليارات"، متسائلا: "لماذا المسموح لهم ممنوع علينا، أم هي عقدة استرضاء أميركا التي تأسر بعض اللبنانيين".
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