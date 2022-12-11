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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
11-12-2022 | 07:01
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 12/ 12/ 2022 ولغاية 22 / 12 /2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
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وبتاريخ 12 / 12 /2022، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستنفذ تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي- طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيانها الثاني: "بتاريخ 12 / 12/ 2022، ما بين الساعة 06.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز، يارون وعلمان".
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