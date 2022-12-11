"ليس الأوّل".. ماذا كشفت أوساطٌ حكومية عن لقاء ميقاتي - بن سلمان؟

قالت أوساطٌ حكوميّة لقناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، إنّ اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس السبت، كان جيداً واستمرّ لنحو نصف ساعة، مشيرة إلى أن "لقاء الأمس ليس الأول من نوعه وقد سبقتهُ لقاءات سابقة حصلت في أكثر من مُناسبة".

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وأكّدت الأوساط الحكومية أنّ "اللقاء هو ثمرة اتصالات مكثفة بدأت منذ فترة بين ميقاتي والجانب السعودي"، نافيةً كل المعلومات التي تحدثت عن أن الاجتماع الأخير حصل بطلبٍ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أن "اللقاء بين ميقاتي وولي العهد السعوديّ طوى الصفحة القديمة وفتح أخرى جديدة بين رئيس الحكومة والرياض".