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لبنان

كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ما بين 42300 و42400 ليرة للدولار. وهي نفس التسعيرة التي افتتحت عليها السوق الموازية صباحاً.
 
 
 
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