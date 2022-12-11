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لبنان
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
11-12-2022
|
09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ما بين 42300 و42400 ليرة للدولار. وهي نفس التسعيرة التي افتتحت عليها السوق الموازية صباحاً.
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