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لبنان

حادث سير مروع يودي بحياة شاب في زغرتا

Lebanon 24
11-12-2022 | 09:50
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توفي الشاب م.خ من بلدة أيطو في قضاء زغرتا اثر حادث سير مروع على طريق بسبعل – زغرتا.
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حادث

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