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لبنان

غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 11:30
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- رنا سامي الحاج (مواليد عام 1996، فلسطينية)

التي غادرت بتاريخ 1-12-2022 منزلها الكائن في مخيّم نهر البارد إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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