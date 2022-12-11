غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- رنا سامي الحاج (مواليد عام 1996، فلسطينية)التي غادرت بتاريخ 1-12-2022 منزلها الكائن في مخيّم نهر البارد إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.