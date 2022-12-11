بادر عددٌ من أصحاب المولدات في العديد من المناطق إلى إبلاغ مُشتركين لديهم بتمديد ساعات التغذية الكهربائيّة خلال الأيّام التي ستشهدُ المباريات النهائيّة لبطولة "كأس العالم 2022".

وعملياً، فقد تبيّن أن هذه المبادرة ستحصل يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين وكذلك يوم الأحد، وذلك إفساحاً للمجال أمام المواطنين بمتابعة مباريات كأس العالم، إمّا في منازلهم أو ضمنَ المقاهي التي تتزوّد بالكهرباء من المولدات الموجودة في محيطها.