خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟

كشفت مصادر ناشطة في سوق الدّولار لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، أنّ صرافين في السّوق الموازية أبلغوا مؤخراً تجاراً يتعاملون معهم بأنهم يريدون ضمانة مكاسبهم من مبالغ الدولار التي يجري جمعها من السّوق في الوقت الراهن من خلال تثبيتها على سعرٍ مرتفع.

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ويأتي هذا الطلب المُتسجد من الصرّافين باتجاه التجار وسط وجود مخاوف من هبوطٍ مُفاجئ للدولار في السوق الموازية، الأمر الذي قد يُلحق بهم خسائر كبيرة.

وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الصرافين لديهم مهمّة شراء دولارات من السّوق لبعض التُجّار. ولتفادي أيّ خسارة مُرتقبة بسبب أي انخفاض مفاجئ لسعر الصرف، فقد أبلغ هؤلاء الصرافون التُجار بأن مبالغ الدولار التي يقومون بجمعها يجب أن تكون وفق سعر دولار يُناهز الـ45 ألف ليرة لبنانية في الوقت الرّاهن، أي أعلى من سعر السوق بـ3 آلاف ليرة. أما في حال انخفض الدولار، فإنّ السعر المتفق عليه سيبقى نفسه، أي أن الدولار سيظل مقابل 45 ألف ليرة وذلك لتفادي الخسائر.

ووفقاً للمصادر، فإنّ هناك صرافين لا يأبهون لهذا الأمر، أي لا يلتفتون إلى خطوةِ تثبيت سعر الدولار على نحو مُرتفع، ما قد يؤدي بهم إلى خسائر كبيرة نتيجة التقلبات التي قد تحصلُ في أي لحظة.