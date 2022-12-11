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لبنان

بو صعب بعد لقائه رئيس وزراء قطر: النجاح بتنظيم كأس العالم مصدر اعتزاز لكل عربي

Lebanon 24
11-12-2022 | 13:36
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وتخلل اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونقاش بعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يستوجب المتابعة.
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وكان بو صعب توجه الى قطر بناء على دعوة رسمية وجهت إليه من مجلس الشورى في دولة قطر لعقد اجتماعات مع نائب رئيس المجلس الدكتورة حمدة السليطي وعدد من رؤساء اللجان.
 
وقد حضر الاجتماعات القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري والمستشارين رمزي مجاعص ومروان حايك.

وشملت الدعوة التي وجهت لبو صعب حضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم التي تُقام في قطر. 

وفي ختام الزيارة، شكر بو صعب دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال، مؤكداً ان نجاح قطر بتنظيم كأس العالم يعد حدثاً تاريخياً ومصدراً لفخر واعتزاز كل مواطن عربي.
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