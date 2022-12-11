Advertisement

لبنان

بيانٌ من وزارة التربية بشأن فتح المدارس.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1019168-638063956560929745.jpg
Doc-P-1019168-638063956560929745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

"بتوجيهات من السيد وزير التربية والتعليم العالي يطلب المدير العام للتربية من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي ومن المناطق التربوية إبلاغ مديري الثانويات والمدارس بفتح أبوابها أمام التلامذة والمعلمين والمتعاقدين وسائر العاملين على مختلف مسمياتهم، وافساح المجال أمامهم للعلم والتدريس. مع العلم ان الوزارة اذ تحترم العمل النقابي لا يسعها الا تحميل كل مدير المسؤولية الكاملة في حال تلكئه عن القيام بواجباته وتعرضه للمساءلة القانونية التي تجيزها الأنظمة والنصوص المرعية الإجراء كما يتحمل المسؤولية كل من يثبت انه مارس او حرض او هدد غيره من الأساتذة او المتعاقدين الراغبين بالتدريس وبالتالي يتوجب على المديرين تسجيل الساعات التي ينفذها الاستاذ المتعاقد، او احتساب اليوم كاملا لاستاذ الملاك الذي قام بالتدريس، وانطلاقا من حرصنا واحترامنا للعمل النقابي المستقيم وحرص الكثيرين من مديري المدارس والثانويات والاساتذة والمتعاقدين الحفاظ على ما تبقى من ارثنا التربوي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم عسى بذلك ننقذ تلامذتنا من الظلام الحالك".
Advertisement
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2022-12-11
17:09 | 2022-12-11
16:55 | 2022-12-11
16:45 | 2022-12-11
16:36 | 2022-12-11
15:52 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website