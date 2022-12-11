بيانٌ من وزارة التربية بشأن فتح المدارس.. ماذا فيه؟

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:



"بتوجيهات من السيد وزير التربية والتعليم العالي يطلب المدير العام للتربية من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي ومن المناطق التربوية إبلاغ مديري الثانويات والمدارس بفتح أبوابها أمام التلامذة والمعلمين والمتعاقدين وسائر العاملين على مختلف مسمياتهم، وافساح المجال أمامهم للعلم والتدريس. مع العلم ان الوزارة اذ تحترم العمل النقابي لا يسعها الا تحميل كل مدير المسؤولية الكاملة في حال تلكئه عن القيام بواجباته وتعرضه للمساءلة القانونية التي تجيزها الأنظمة والنصوص المرعية الإجراء كما يتحمل المسؤولية كل من يثبت انه مارس او حرض او هدد غيره من الأساتذة او المتعاقدين الراغبين بالتدريس وبالتالي يتوجب على المديرين تسجيل الساعات التي ينفذها الاستاذ المتعاقد، او احتساب اليوم كاملا لاستاذ الملاك الذي قام بالتدريس، وانطلاقا من حرصنا واحترامنا للعمل النقابي المستقيم وحرص الكثيرين من مديري المدارس والثانويات والاساتذة والمتعاقدين الحفاظ على ما تبقى من ارثنا التربوي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم عسى بذلك ننقذ تلامذتنا من الظلام الحالك".

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