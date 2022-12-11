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لبنان

استخدم "الحائط" لتوجيه رسائل.. ماذا فعل باسيل خلال مقابلته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-12-2022 | 15:52
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لوحِظ أنّ المكان الذي أجريت فيه مقابلة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم الأحد، عبر قناة الـ"LBCI"، تضمّن خلفيات حملت العبارات التالية وهي: "وجودنا أغلى من أي سلطة"، "دورنا سلاحنا"، و "لا قيمة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة المُتوازنة".
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وما يتبين من هذه العبارات هي مشتقة من مضمون كلمة باسيل عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" الثلاثاء الماضي، ومنها ما هو موجّه بشكل مباشر باتجاه "حزب الله" لاسيما العبارة الأخيرة.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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