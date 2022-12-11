برزت معارضة داخل الكتلة العونية النيابية تراوحت بين التحفّظ والرفض لمواقف رئيس التيار الأخيرة، وخاصة للحملة ضد انعقاد الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء، وما أحاط بها من خلافات مع حزب الله، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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