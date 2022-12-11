حشيمي لـ "الأنباء" الكويتية: قائد الجيش الأكثر تقدّماً باتجاه قصر بعبدا

رأى النائب المستقل بلال حشيمي ان "جل ما يمكن استخلاصه من الزوبعة التي أثارها النائب جبران باسيل على خلفية انعقاد مجلس الوزراء، هو سقوط العنتريات العونية عند أبواب السرايا الحكومي، حيث رئاسة السلطة التنفيذية الأكثر تمسكا بالدستور، والأكثر حرصا على دور وصلاحيات رئيس الجمهورية".

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واعتبر انه "كان أجدى بالنائب باسيل لطالما ادعى الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، وقف مسرحية الورقة البيضاء والاسماء غير المكتملة، والسير بانتخاب رئيس يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، وذلك بدلا من الصراخ وتوجيه الرسائل يمينا ويسارا، والبكاء بالتالي على اطلال حلمه بالرئاسة، الذي أسقطه حليفه حزب الله على مدخل بنشعي".

ولفت حشيمي في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "باسيل أدرك ان الرئاسة أصبحت بعيدة عنه، وأنه لم يعد بنتيجة الانتخابات النيابية، وبفعل رحيل عمه عن قصر بعبدا، سيف الفصل في الشارع المسيحي، وهو بالتالي يرفع سقف تهجمه على حليفه حزب الله، في محاولة لسحبه الى مفاوضات، يخرج منها بسلة من حصص وازنة في حكومة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية".