هيل: الحوار مضيعة للوقت

كتبت "نداء الوطن": يقوم الديبلوماسي الأميركي السابق ديفيد هيل بجولة على عدد من المسؤولين اللبنانيين وذلك بصفة شخصية وليس كمبعوث من الادارة الاميركية.

وفي السياق اتى اللقاء في دارة المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض مع عدد من نواب المعارضة، وقد اكد هيل ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وضرورة المباشرة بالاصلاحات لأنه بلا اصلاح سيزداد الوضع تدهوراً.واللافت أنّ هيل رأى أنّ كل الدعوات للحوار هي مضيعة للوقت لأن التجارب السابقة لا تشجع، والحوار لا يتم حول هوية الرئيس، بل على المجلس النيابي القيام بدوره بالانتخاب وعندما تتشكل السلطة يتم البدء بالاصلاح والقيام بحوار بأجندة واضحة وهادفة.