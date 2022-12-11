Advertisement

لبنان

الأشرفية... والشرّ المستطير

Lebanon 24
11-12-2022 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1019202-638064204019495974.jpg
Doc-P-1019202-638064204019495974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": الذي يجب أن يشغل بالنا اليوم فهو تفكّك الدولة الذي يسمح بتكرار أحداث تأخذ شكل استفزاز وتحدٍ في بلدٍ يقف دائماً على براميل نيترات. وهنا يجب أن يتوقّف استسهال الحديث عن أنّ «كل المناطق اللبنانية مباحة لكل لبناني». فهذه التفاهة ترسلها العقول الساذجة أو الطائفية الخبيثة أو تلك التي توقَّف «اليسار» في مفهومها عند «الحرب الباردة» أو «إنجازات» الستالينية المجرمة، أو الممانعة التي تقودها طهران.
Advertisement

كلّ مناطق لبنان مفتوحة لكلّ لبناني يمارس مواطنيته تحت سقف القانون ولا يعرّض السلم الأهلي للخطر ولا يشعل فتيل بارود. وإذ نريد التصديق بأن احتفالات السبت لم يكن وراءها أطراف أو مخططات، فإن لَومنا الشديد يقع على أجهزة الإستقصاء والتحرّي لفشلها في تقدير خطورة مرور مئات الدراجات النارية في منطقة لها تجارب مُرة وحساسة مع هذا النوع من العراضات، وفي وقت أفسحت الفوضى وتزايد الجريمة في المجال لدعوات الحماية الذاتية بهذه المنطقة بالذات، والى استعادة عصبوية مناطقية وطائفية يثيرها وجود مناطق مغلقة وتمسك «حزب الله» بسلاحه وأمنه الذاتي.تقع على القوى الأمنية الميدانية مسؤولية تقصيرية بالتأكيد، ذلك أنها تعودت مشاهد الاستفزازيين بخوفٍ ووجل، مثلما تغضّ الطرف عن السلاح غير الشرعي الذي توسّع ليشمل بيئات سياسية وطائفية لا تماسَّ بينها وبين اسرائيل، ومهمّته محصورة بمشاريع الغلبة.خلاصة القول إنّ استهانة «المنظومة» الحاكمة بواجب الامتناع عن التعطيل وفتح الباب لحلولٍ تنقذ الدولة قبل المواطن العادي، باتت عامل تحريض على كلّ أنواع التعديات والجرائم الجنائية وعنصر تشجيع لدعوات الطلاق والتفريق، فلا عجبَ أن نستفيق يوماً على حادث خطير، أو شرّ مستطير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-12-12
01:41 | 2022-12-12
01:30 | 2022-12-12
01:15 | 2022-12-12
01:00 | 2022-12-12
00:55 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website